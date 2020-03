Alpitel, scongiurati i licenziamenti. Cgil: «Ringraziamo i lavoratori imperiesi che nei mesi hanno supportato l’azione sindacale»

Imperia. «Grazie al grandissimo lavoro delle segreterie nazionali ed il supporto della FIOM Cgil della nostra Provincia e dei lavoratori che hanno scioperato e manifestato a supporto della vertenza si è chiuso l’accordo con la Ditta Alpitel» – fa sapere Cgil.

«L’accordo prevede infatti il ritiro dei 100 licenziamenti che erano stati preannunciati a livello nazionale, alcuni dei quali sarebbero stati nel nostro stabilimento provinciale di Imperia. In luogo dei licenziamenti saranno applicati i contratti di solidarietà e le fuori-uscite volontarie per numeri comunque inferiori a quanto inizialmente previsto.

Anche nella nostra Provincia siamo stati protagonisti di iniziative di lotta a partire dal mese di gennaio per arrivare allo sciopero ed al presidio dello scorso 11 febbraio in concomitanza con l’avvio della trattativa presso il Ministero. Non possiamo che ringraziare tutti i lavoratori che in questi mesi hanno supportato l’azione sindacale e la segreteria nazionale Fiom per questo risultato» – dice Cgil.