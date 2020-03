“Allegria e il virus va via”, a Sanremo anche Mike Bongiorno con la mascherina

Sanremo. Amara ironia o gesto di ribellione nel primo giorno di negozi di tutta Italia fermi causa coronaviurs? Alle prime luci dell’alba, quando la via dello shopping è spenta, come sarà destinata a rimanere da qui ai prossimi giorni, qualcuno ha posto una mascherina sul volto bronzeo di Mike Bongiorno in via Escoffier. La scritta che vi è stata impressa sopra recita. “Allegria e il virus va via”. Magari fosse così.