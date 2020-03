Al via il “1° Best of Sanremo Rallye”

Sanremo. Dopo il grande successo del 1° Lancia Stratos Meeting Sanremo andato in scena nell’aprile del 2019, AC Ponente Ligure e Ephedis Monaco organizzano un nuovo incredibile raduno nella Città dei Fiori.

In contemporanea con il Rallye Sanremo Storico 2020 il 3 e 4 aprile, dalle 17.30, si potrà partecipare o assistere al 1° Best of Sanremo Rallye.

L’evento è organizzato dal Reparto Corse Lancia.