Al tempo del coronavirus prendono il via corsi di formazione sanitaria, antincendio e steward in videoconferenza

Bordighera. Al tempo del coronavirus prende il via un nuovo servizio di formazione sanitaria, antincendio e steward in real time con utilizzo di skype e classroom.

E’ la proposta del Centro di Formazione Sanitaria A&D Academy, che nasce dalla passione e dalla voglia di Andrea Otten di voler diffondere, nel miglior modo possibile, i concetti fondamentali di primo soccorso, sicurezza, rianimazione e gestione delle situazioni a rischio.

«In moltissimi casi, una corretta formazione, ha permesso alle persone di intervenire in maniere rapida ed efficace, affrontando situazioni drammatiche e salvando vite umane o aiutando anche i professionisti e le forze dell’ordine nello svolgimento delle loro mansioni – fa sapere Andrea Otten – I corsi sono sviluppati da un team di istruttori altamente qualificati, medici, psicologi, avvocati ed esperti di formazione che strutturano le tematiche in modo chiaro e completo utilizzando un sistema di difficoltà crescente. Tutti i nostri corsi sono riconosciuti ed accreditati in Italia ed anche all’Estero ad eccezione dei corsi previsti dal D.lgs 81/08».

«Le sessioni teoriche dei corsi saranno in videoconferenza live. I partecipanti riceveranno via mail la manualistica e le prove d’esame. Nel rispetto delle direttive Dan Europe e con la serietà che da sempre ci contraddistingue le certificazioni saranno rilasciate al termine delle relative sessioni pratiche tempestivamente organizzate al termine dell’emergenza. Per maggiori informazioni contattateci su https://aedacademy.it» – afferma Otten.

Andrea Otten è un istruttore trainer che da venticinque anni si occupa di prevenzione e soccorso, sia in ambito sanitario (in ambulanza e nelle aziende), sia in ambito subacqueo dove ha acquisito il mio primo brevetto nel 1988 diventando poi OPSA (operatore polivalente di soccorso acquatico / sommozzatore). E’ intervenuto come soccorritore in tutte la maxi emergenze nazionali (terremoti, alluvioni e non ultimo il Ponte Morandi) ed ha partecipato a notevoli gare di primo soccorso arrivando con la squadra della Croce Rossa di Bordighera a vincere i campionati Europei. Di recente ha realizzato appositamente il libro “Steward: Operatori grandi eventi in pubblica piazza” per formare in modo completo ed efficace la nuova figura degli steward.