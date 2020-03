Addio Giannetto, ex dirigente dell’ABC Bordighera

Bordighera. Nel pomeriggio di martedì 24 marzo nella sua casa in Arziglia si è spento, dopo una lunga malattia, Giovanni Lupi meglio noto come Giannetto, persona molto apprezzata per la sua gentilezza ed ex-dirigente dell’ABC Bordighera nonché padre di due atleti della squadra seniores bordigotta.

La società , il suo presidente Donatella Albano, tutto il direttivo, atleti e simpatizzanti si stringono e condividono con sincero affetto il dolore della moglie Daniela, dei figli Andrea e Gianluca e di tutta la famiglia: “Ciao Giannetto, ti ricorderemo sempre”.