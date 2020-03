Bordighera. Dopo la lunga sosta riprende nel prossimo week-end l’attività agonistica per le formazioni giovanili della società del presidente Donatella Albano, l’Abc Bordighera, tutte impegnate in trasferta.

Sabato saranno di scena le partite valide per la seconda fase del campionato dipartimentale francese mentre domenica, a Ventimiglia, saranno quelle del campionato regionale ligure con la disputa del quarto concentramento del campionato maschile under 15.

Particolare attenzione e curiosità desta l’esordio della squadra femminile under 13, equipe denominata Handball Bordighera/Ventimiglia formatasi a seguito dell’accordo siglato tra i presidenti della società bordigotta e della Pallamano Ventimiglia.

La neonata formazione femminile esordirà sabato 7 marzo a Nizza dove, alle 13, affronterà il Metropole Nice in un campionato dove saranno presenti anche le formazioni dell’AS Monaco, del Grasse HB, della Rappresentativa Carros/Cavigal Nice/Villefranche, dell’AS Cannes.

Sempre a Nizza ma alle 12 e contro il Cavigal Nizza esordirà la formazione under 13 maschile nella prima giornata della seconda fase del campionato dipartimentale francese, in un girone che la vedrà confrontarsi anche con le seguenti altre squadre: ASBTP Nizza, Villefranche HB, Carros HB, Vallèe de la Roya.

Chiuderà questo intenso week-end di pallamano il quarto concentramento del campionato regionale under 15 maschile che vedrà, al PalaRoia di Roverino a Ventimiglia, i bordigotti affrontare in tre match le formazioni della Ginnastica Spezia, della Pallamano Ventimiglia e della S Camillo Imperia.

La società bordigotta ricorda che oggi riprenderanno le attività con gli allenamenti per tutte le categorie e con i corsi del 2°modulo del Gruppo extra-scolastico di Pallamano, dalle 18 alla palestra C. Conrieri e che molte sono le opportunità offerte ai propri atleti anche grazie alla collaborazione con le altre società inserite nel progetto transfrontaliero Levant 06, progetto che vede tutte le società comprese nel bacino Monaco Principato ed Imperia collaborare tra loro, e che prevede la partecipazione a stage ed a tornei sia con i colori biancorossi societari o nell’ambito di equipe targate Levant06.

Ricorda che le iscrizioni e qualsiasi informazione potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti al martedì o al giovedì (dalle 18 alle 19,30) o al mercoledì al palazzetto di via Diaz (dalle 19 alle 20,30) oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it, mentre è in piena attività l’attività del 2°modulo dell’attività extra-scolastica di pallamano per ragazzi e ragazze sino agli 11 anni.