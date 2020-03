Ventimiglia. L’amministrazione comunale della città di confine oggi, martedì 31 marzo, alle 12 ha ricordato le oltre undicimila vittime del coronavirus nella giornata di lutto nazionale.

Il sindaco Gaetano Scullino e la sua giunta si sono dati appuntamento all’ingresso del comune di Ventimiglia, per l’occasione con le bandiere a mezz’asta, per dedicare un minuto di silenzio in memoria di tutte le persone che hanno lottato con coraggio contro il Covid-19, nonostante il triste esito.

L’iniziativa è stata promossa dall’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, ed ha coinvolto tutti i comuni del Paese.