Diano Marina. I dianesi, ma soprattuto gli ospiti, sembrano aver imparato la lezione. In giro non c’è nessuno. Il video è stato registrato dall’auto della pattuglia dei vigili urbani in servizio in diversi punti della città degli Aranci intorno alle 17.30 e rimanda l’immagine di una città degli Aranci deserta.

«Gli agenti -spiega il comandante Franco Mistretta – sono stati in giro dalla mattina alla sera. Non sono stati effettuati controlli anche perché in città non c’era proprio nessuno. Solo stamattina una coppia è stata fermata ma si stava recando in farmacia per ragioni di salute. La gente sta in casa».

«Non abbiamo avuto nemmeno sentore di arrivi notturni nelle seconde case», dice Mistretta che conclude «Nei prossimi giorni potremo disporre di un quadro più chiaro con la consegna dei tabulati delle presenze da parte degli amministratori di condominio».