Sanremo. Stasera, mercoledì 5 febbraio, Zucchero Fornaciari salirà sul palco del teatro Ariston come super ospite del 70° Festival di Sanremo.

Nel corso della giornata di ieri, il bluesman emiliano ha provato la sua esibizione a soli pochi passi dalla Città dei Fiori, precisamente all’interno dello studio di registrazione Rosenhouse, dei fratelli Alessio e Andy Senis, presso le Industrie Musicali di Vallecrosia, diventato ormai un punto di riferimento per artisti e addetti ai lavori del settore.

Zucchero ha dedicato le ultime ventiquattro ore ad affinare la sua performance per l’evento speciale. Il tutto è avvenuto a porte chiuse e nel più totale riserbo per non svelare in alcun modo i brani che proporrà questa sera in diretta su Rai 1.