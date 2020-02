Sanremo. Il primo Yankee Candle Store sbarca nella Città dei Fiori. E come sede ha una delle più vecchie e prestigiose attività matuziana: la “Antica Bottega” di via Corradi, aperta sin dal 1932 e da quell’anno gestita dalla stessa famiglia di commercianti.

A parlarcene è Cristina Tommasino, erede della “dinastia”: «Siamo commercianti da generazioni e generazioni, all’epoca si chiamava “bottega” e si vendeva legna e carbone. L’attività cominciò con il bisnonno e la bisnonna con il commercio di combustibili solidi poiché all’epoca non c’era il gas e quindi anche per far da mangiare nelle famiglie di città si usava legna e carbone .

Poi con il tempo i nostri nonni hanno deciso di integrare con i prodotti per la pulizia e la cura della casa in poco tempo siamo diventati così rivenditori Nuncas; una società specializzata nella produzione e vendita di prodotti per la casa di alta qualità, del lavaggio e della cura di ogni tipo di tessuto e superficie.

Dopo anni abbiamo preso i remi in mano, abbiamo deciso di lasciare anche la nostra impronta nella ditta. Il nostro intento sarà quello di specializzarci quindi nel settore delle fragranze, sulla base di ciò che è stato creato dai nostri nonni “della cura e della bellezza della casa” ma andando sempre alla scoperta di marchi innovativi e ricercati per soddisfarvi sempre al meglio.

È esplosa come un fulmine anni, anni fa la nostra “yankee mania”. Queste fragranze arrivate dall’America si sono appropriate delle case degli Italiani. Siamo appassionate delle yankee come consumatrici e continuiamo ad esserlo come venditrici. Grazie a questa passione riusciamo a consigliare al meglio tutti i prodotti. E trasmettiamo al prossimo la nostra passione perché ci mettiamo il cuore in quello che facciamo. Da quando siamo diventate rivenditrici Yankee Candle il nostro non è più lavoro ma un hobby.

Abbiamo deciso di integrare a questo grande marchio altri pregiati Brand di fragranze come la linea pregiata Woodwick, Country candle e Kringle Canlde!

Rimanendo in tema di detersivi, siamo andati alla ricerca di marchi pregiati, come “il bucato di Adele- il bucato che profuma di casa.”. Fierissimi di trattare questo Straordinario Brand. Altri marchi che potrete trovare in negozio sono Alighiero Compostrini Saponificio e La Florentina Saponificio».

