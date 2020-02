Vittorio Ingenito e le Regionali: «Pieno appoggio al presidente Giovanni Toti»

Sanremo. Il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ospite dei nostri studi per il caffè pomeridiano fa il punto, a quasi due anni dalla sua elezione, su progetti realizzati, cantieri in corso e idee in itinere.

Ingenito non rinuncia, però, a scoprire le carte a proposito della posizione sua e quella dell’amministrazione che guida sulle prossime elezioni regionali e sceglie il campo dalla parte del quale schierarsi: il centrodestra del presidente uscente Giovanni Toti al quale fa un significativo e deciso endorsement.

«Nonostante -dice il primo cittadino della città delle palme – nel 2018 Toti avesse dichiarato il suo sostegno al mio avversario Giacomo Pallanca, con lui si è instaurato immediatamente dopo un rapporto istituzionale di collaborazione molto proficuo che credo debba proseguire anche perché ci sono molti progetti da portare a termine insieme».

L’amministrazione Ingenito ha messo in cantiere opere per 15 milioni di euro di investimenti già programmati «In particolare -spiega Vittorio Ingenito - sulla promozione promozione turistica della città, con lo Iat, la riqualificazione del lungomare, penso per esempio alla chiesetta di Sant’Ampelio e altre opere che riguardano il decoro cittadino. In programma ci sono anche tante altre infrastrutture turistiche, una per tutte il Bike Resort di Montenero per attrarre molti turisti, soprattutto stranieri che sono appassionati di questa disciplina».

Il punto sul nuovo campo sportivo delle Due Strade. «Nel giro di un mese – specifica Ingenito- arriveremo alla progettazione definitiva, potremo iniziare a dare in appalto i primi lavori che riguardano il muro di contenimento, il manto erboso e l’illuminazione, per dare la possibilità nel più breve tempo possibile, ai nostri ragazzi di andarsi ad allenare».