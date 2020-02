Sanremo. Aria di festa anche all’istituto “Ruffini Aicardi” di strada Maccagnan, che oggi si è aggiudicato il primo premio al concorso “Dalla vita il farmaco e dal farmaco la vita”, promosso dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera in occasione del XL Congresso di Genova ( 21-24 novembre ‘19).

I ragazzi delle due quarte, con alunni capofila Simone Russo e Alessio Bergadano, hanno realizzato un breve filmato divulgativo ed un manifesto promozionale ispirato a Pietro Andrea Mattioli ( “Discorsi di P.A.M. sull’Opera di Dioscoride”), dopo aver riflettuto e dibattuto in classe sul valore di questo manuale, nella sua definizione comune di “Bibbia del Farmacista”.

Gli studi sui testi di storia della medicina rientrano nell’ambito del pluriennale progetto “Le erbe della salute”, coordinato dalla prof.ssa Fulvia Natta e già vincitore, nel 2018, del prestigioso “Premio letterario Lions” conferito allo studente Ryan Logico.

Le fotografie assemblate sono state scattate durante una gradevole giornata di “green waking” a Villa Ormond, durante la quale il prof. Marco Alberti, esperto di botanica e scrittore, ha guidato i ragazzi in un percorso fitoterapico attraverso le piante storiche di uno dei parchi più belli di Sanremo.

«Iniziative di questo tipo, oltre a valorizzare i beni ambientali cittadini, intendono consolidare attraverso attività didattiche creative e divertenti il legame tra la natura e la salute dell’uomo – ricorda la prof.ssa Natta – Le prime cure della storia furono essenzialmente a base vegetale e conoscere sul campo le virtù delle piante è solo un primo passo per la salvaguardia delle biodiversità».

L’istituto Agrario, un fiore all’occhiello nella tradizione agreste della città, vuole essere in prima fila nella difesa dell’ambiente e non può che ringraziare la Società Italiana di Farmacia per il prestigioso riconoscimento al lavoro di squadra dei suoi ragazzi, che nei prossimi giorni ritireranno l’ambito premio su Amazon.