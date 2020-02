Villa Nobel ospita la mostra temporanea “La musica di Sanremo… un treno di emozioni”

Sanremo. Dal 1 febbraio al 1 marzo presso Villa Nobel sarà possibile visitare la mostra temporanea “La musica di Sanremo… un treno di emozioni”: un’esposizione di cimeli del Museo ferroviario Ligure, alcuni collegati alla kermesse canora sanremese, di oggetti, dischi, spartiti originali e articoli relativi al Festival, facenti parte della collezione dell’Associazione Discobolo, museo virtuale del disco e dello spettacolo. Durante la visita si potranno ascoltare le interviste dei cantanti dagli anni ‘50 ad oggi, le canzoni del festival più famoso del mondo e le cover della band Progetto Festival. Il tutto nel suggestivo contesto di Villa Nobel e del Museo su Alfred Nobel e le scoperte scientifiche dell’800.

La mostra si potrà visitare dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

E’ prevista un’apertura straordinaria della villa lunedì 3 febbraio.

Il prezzo è di 10,00 € per il biglietto intero, 7,00 € per il ridotto (convenzioni, under 10, over 65 e gruppi ), per i bambini sotto i 6 anni l’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni contattare il seguente numero 0184 501017 oppure scrivere a: info@villanobel.it

