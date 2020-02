Ventimiglia. Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in serata sull’Aurelia, in frazione Latte, nei pressi della banca Carige. Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto, sembra comunque che non ci siano feriti. Nello schianto le vetture, tra cui una Peugeot e una Fiat 500, sono rimaste seriamente danneggiate.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.