Ventimiglia, rientra in Italia dopo espulsione: straniero arrestato in stazione

Ventimiglia. Gli agenti del posto di polizia ferroviaria hanno fermato per un controllo un cittadino marocchino, che ha esibito un documento di identità olandese. Non immaginava però che sarebbe stato subito dopo arrestato e accompagnato, la stessa mattina, in Tribunale per il rito direttissimo.

L’uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel febbraio 2018 dalla Prefettura di Cagliari e aveva, però, in suo possesso un documento rilasciato in data successiva dalle autorità olandesi.

Quella carta di identità è stata quindi sufficiente agli agenti per dimostrare che il cittadino marocchino aveva effettivamente ottemperato agli obblighi della espulsione, ma imprudentemente aveva fatto ritorno in Italia prima dei tempi previsti per legge.