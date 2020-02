Ventimiglia. Potatura sui generis a Ventimiglia. Questa mattina gli operai incaricati dal comune di effettuare la potatura e la pulizia delle piante di bouganvillea in corso Genova hanno dovuto interrompere per un attimo il proprio lavoro per la presenza di un clochard addormentato. Visto che l’uomo non si spostava e rischiava di essere ferito durante le operazioni di potatura, sul posto è intervenuta un’ambulanza che lo ha prelevato e accompagnato in ospedale.