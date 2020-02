Ventimiglia, PD : “Sul caso Seglia Scullino in evidente difficoltà”

Ventimiglia. Fanno sapere dal locale circolo del partito Democratico: “In riferimento al caso Seglia, arrivano le prese di posizione chiare dell’assessore regionale Scajola che conferma si tratti di una decisione politica e dell’amministratore unico di Arte Imperia il quale riferisce di essere in attesa di una decisione da parte dell’amministrazione comunale.

Come al solito, anche in questa occasione, il Sindaco ha raccontato ai cittadini la realtà che più gli fa comodo. Nell’acceso dibattito nell’ultimo consiglio comunale, il Sindaco ha ribadito la propria impossibilità di rivedere il progetto di intervento di edilizia popolare nella zona di Seglia adducendo motivi tecnici e scaricando su altri le responsabilità.

Come già sostenuto dalle opposizioni e dai cittadini, a maggior ragione oggi, si evince nettamente che non c’era nulla di definitivo né di irrevocabile dunque, differentemente da quanto il Sindaco impudentemente ha tentato di far credere ai suoi concittadini, anche a quelli presenti alla seduta del consiglio. Il Sindaco si dimostra ancora una volta in evidente difficoltà”.