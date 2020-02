Ventimiglia, Parodi (Fai Frontalieri) fa chiarezza su situazione alle frontiere

Ventimiglia. «In seguito alle giuste preoccupazioni dei nostri lavoratori frontalieri, un chiarimento è necessario. Questa mattina alle ore 10 si terrà una riunione in prefettura a Nizza tra i sindaci e regione Paca. È doveroso riportare quanto comunicato ieri sera da Edouard Philippe, primo ministro, nessuna chiusura o provvedimento particolare alle frontiere. Questo almeno per adesso nonostante il deputato Eric Ciotti abbia chiesto controlli alle frontiere. In attesa di maggiori informazioni , in giornata. Seguiremo comunque gli eventuali interessando il nostro consolato a Nizza». Con queste parole, Roberto Parodi (Fai Frontalieri) rassicura i tanti lavoratori italiani che ogni giorno si recano in Francia sulla situazione in frontiera.