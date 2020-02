A Ventimiglia nasce “Impresa donna”, nuova realtà dedicata alle imprenditrici femminili

Ventimiglia. Si è costituita questo mese presso la splendida cornice della Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia, “Impresa Donna“ , una nuova realtà associativa provinciale aderente a Confesercenti, composta esclusivamente da imprenditrici femminili.

A seguito dei saluti del presidente di Confesercenti Regionale Liguria Marco Benedetti e del presidente provinciale Ino Bonello sono stati trattati diversi argomenti con molti spunti di riflessione. Impresa Donna Imperia si concentrerà sulla particolarità di un territorio transfrontaliero che distingue la Riviera dei Fiori, posta a confine con il basso Piemonte, la Costa Azzurra e Monaco.

Una macroregione con molte donne a capo di attività commerciali, con molte imprenditrici “frontaliere” che quotidianamente si spostano dall’Italia per dirigere aziende in Francia o nel Principato. Una realtà molto sviluppata, e forse poco rappresentata, che

oggi Confesercenti intende sviluppare in termini di nuove opportunità e di maggiori tutele.

Anche le rotte da e verso il Piemonte sono state rappresentate grazie all’intervento del gruppo delle” donne di Sant’Anna”, imprenditrici di una frazione di Valdieri in provincia di Cuneo, con quaranta residenti (sette effettivi), uno dei borghi che in Italia sono quasi abbandonati o in fase di spopolamento, oggi in rinascita grazie a nuove sette imprese tutte al femminile.

Chiara Formento ha raccontato l’esperienza di queste donne che, quasi casualmente, si sono ritrovate a fare rete e a riprendere in mano le strutture ricettive del paese, scommettendo le loro vite qui, incuneate tra le Alpi Marittime: chi nella locanda, chi in un bed and breakfast, chi nella bottega del paese o nel piccolo campeggio . Si è deciso quindi che la prossima riunione di Impresa Donna si terrà fuori sede, proprio a Sant’anna di Valdieri.

Al termine della giornata si è proceduto alla nomina della prima presidente nella persona di Chiara Corinni, 34 anni, consulente finanziaria di Imperia. «Sono molto contenta – dichiara Chiara Corinni – di questo nuovo incarico, credo molto nella figura dell’imprenditrice donna e nelle sue capacità di creare reti di collaborazioni in grado di arricchire di idee e iniziative. Inizierò fin da subito a coinvolgere piu imprenditrici possibili per condividere con loro un percorso di visibilità e supporto reciproco».

Oltre al presidente si è costituito il primo coordinamento provinciale, formato da: Taricco Patrizia (commercio), Minutolo Roberta (turismo), Alessi Elisa (commercio alimentare), Ozenda Luna (turismo), Armato Cristina (bed and breakfast), Motosso Eva (odontoiatria), Scalambrin Elena (turismo), Cordeglio Barbara (ristorazione), Borria Patrizia (commercio ambulante), Siri Roberta (turismo), Bernardini Isabella (turismo), Scibilia Viviana (turismo), Franchi Elisa (Innovazione), Ratto Erica (abbigliamento), Carletto Valentina (erboristeria), Cavalcante Anna (Commercio ), organo che andrà a definire il programma di attività con nuove iniziative politiche-sindacali nonché in stretto contatto con le istituzioni politiche ed amministrative, con la Camera di Commercio e con gli organisimi operanti nel settore delle pari opportunità.