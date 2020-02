Ventimiglia, maxi blitz della Polizia di Frontiera: dieci arresti. In manette anche pericoloso ricercato

Ventimiglia. La Polizia di Stato – Settore Frontiera di Ventimiglia, ha in corso, fin dalle prime ore dell’alba, una operazione di polizia giudiziaria durante la quale saranno applicate le misure della custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 stranieri tra cui una donna, dediti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e traffico di esseri umani.

Tra questi spicca il capo dell’organizzazione, ricercato e temuto negli ambienti malavitosi, leader indiscusso, privo di scrupoli, conosciuto alle forze dell’ordine per la sua natura particolarmente aggressiva. Lo stesso si è sempre vantato di possedere una particolare astuzia che gli ha consentito negli anni, di evitare abilmente l’arresto.

Seguiranno dettagli.