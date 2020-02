Ventimiglia. Un momento di festa, quello per salutare un macchinista al suo ultimo giorno di lavoro, ha scatenato il panico a Ventimiglia. Nel pomeriggio, infatti, per festeggiare la pensione del collega, alcuni ferrovieri hanno sventolato bandiere rosse sui binari, fatto fischiare i treni in stazione e tirato la rapida: il freno presente sui convoglio che viene attivato in caso di emergenza.

Sentendo il rumore e vedendo il fumo che si alzava dai binari, molti cittadini si sono spaventati, pensando che ci fosse qualche problema in stazione. Fortunatamente, però, si è trattato solo di una festa.