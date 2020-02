Ventimiglia, lunedì si riunisce il consiglio comunale. Ecco come cambierà il regolamento del verde

Ventimiglia. Si riunirà alle 20,30 di lunedì 10 febbraio presso la sala municipale, il consiglio comunale della città di Ventimiglia. Nove i punti all’ordine del giorno. Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, sarà il momento di mozioni, interpellanze e interrogazioni. Verranno poi nominati i rappresentanti del Comune in seno alla Commissione per il controllo e la verifica nella gestione appaltata delle mense scolastiche. L’ordine del giorno proseguirà poi con i seguenti punti: designazione consiglieri comunali quali componenti commissione toponomastica; approvazione del regolamento del verde urbano pubblico e privato del Comune di Ventimiglia; approvazione regolamento per l’uso dei parchi gioco e dei giardini pubblici.

Settimo argomento dell’assise: la presa d’atto della relazione di Aiga Spa sugli aspetti più qualificanti della gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l’anno 2018. Si parlerà anche del piano di zona dell’edilizia economica e popolare in frazione Roverino e del trasporto pubblico locale: verrà infatti approvato lo schema di convenzione con Riviera Trasporti SPA per il trasporto di cittadini residenti nel Comune dei Ventimiglia con età superiore a 65 anni.

Per quanto concerne il regolamento del verde, la modifica dello stesso è considerata necessaria per «consentire un maggiore e puntuale monitoraggio del verde cittadino, sia pubblico che privato, evitando l’abbattimento di piante se non strettamente necessario e nel contempo garantire la piantumazione di nuove essenze nei casi ove l’abbattimento risultasse indispensabile». Cinque gli obiettivi che l’amministrazione Scullino vuole raggiungere con il nuovo regolamento: lo sviluppo del verde urbano e il coordinamento degli interventi di manutenzione e recupero; il miglioramento e la salvaguardia del paesaggio naturalistico, delle condizioni estetico/ambientali e il mantenimento delle stesse; la tutela del patrimonio vegetazionale spontaneo; la salvaguardia idrogeologica e la valorizzazione del verde quale strumento primario per il miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, per il miglioramento del suolo, per l’assorbimento dell’anidride carbonica e per l’emissione di ossigeno, per favorire e migliorare la biodiversità caratteristica del territorio, anche in funzione della migliore fruizione per le generazioni future.

A cambiare saranno anche le regole per i privati cittadini: «Ogni abbattimento è vincolato alla sostituzione della pianta eliminata con una essenza ad alto fusto della stessa specie storicamente e/o botanicamente caratteristica della zona o in alternativa ove non fosse possibile con due essenze di dimensioni inferiori il cui valore agronomo complessivo sia equivalente a quello dell’esemplare abbattuto indicate dall’ufficio competente – si legge nel regolamento -. I nuovi esemplari dovranno avere dimensioni tali da garantire il pronto effetto di reintegrazione del patrimonio vegetale del luogo».

Inoltre il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento e al reimpianto delle nuove essenze, è subordinato al versamento di una garanzia, da prestare mediante deposito cauzionale presso la tesoreria comunale o tramite polizza fidejussoria. L’importo della garanzia corrisponde al valore dei nuovi esemplari ricavati da prezzari del settore, con un minimo di € 500,00. Lo svincolo avverrà solo a seguito dell’accertamento dell’avvenuto attecchimento. In mancanza di spazi adeguati nell’ambito della proprietà, l’impianto dell’essenza sostitutiva avverrà in parchi e giardini comunali indicati dall’amministrazione comunale.