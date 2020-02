Ventimiglia, lite a colpi di pietre in via Hanbury. In due in ospedale

Ventimiglia. Due magribini sono finiti in ospedale la scorsa notte a seguito di una violenta lite in via Hanbury, a Ventimiglia. E’ successo poco prima della mezzanotte di sabato. Tra i due, entrambi marocchini, sono volati pugni e calci. E non è tutto: i contendenti si sono lanciati pietre a vicenda.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia. Soccorsi da due ambulanze, i due marocchini sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo per le cure del caso. Ora dovranno rispondere delle accuse di danneggiamento e lesioni.