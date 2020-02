Ventimiglia, le attività dell’Associazione Europea “Amici della Francia”

Ventimiglia. Soci e simpatizzanti dell’Associazione Europea “Amici della Francia” sono “attesi” con il presidente Eduardo Raneri, mercoledì 12 febbraio alle 14,30 presso la Sala St. Exupery di Mentone (8 rue de la République) per seguire su grande schermo il viaggio nel cuore delle Alpi “La route Napoleon” in presenza del regista di Connaissance du Monde (Conoscenza del Mondo) Mr. Daniel Drion.

Il gruppo di studio sulla Storia e letteratura francese operante dal 1998 nell’ambito dell’Associazione, si ritroverà il mercoledì successivo, il 19 febbraio alle 17,15, presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per esaminare assieme a Mr. Jacques Buisson il contenuto del libro di Madame de Sevigné (1626-1696) intitolato “je vous écris tous les jours” ( vi scrivo tutti i giorni). Assieme ai francofili di Sanremo si potrà assistere al Cinema Tabarin di via Matteotti ( con proiezioni alle 16,30, 19,15 e 21,30) lunedì 24 febbraio al film in lingua originale intitolato “L’amour flou” (L’amore sfumato) del regista Romane Bohringer.

Per l’inverno musicale al Palazzo del Parco di Bordighera l’appuntamento è previsto per le 15,30 di domenica 23 marzo con l’Opera Rigoletto di Verdi e l’Orchestra sinfonica, diretta dal M° Massimo Dal Prà. Per contatti e adesioni tel. (0184)298537/294260/352079. (e.r.)