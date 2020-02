Ventimiglia, l’attività della Polizia di Frontiera. 193 arresti in un anno

Ventimiglia. Centonovantatré arresti, di cui 14 transfrontalieri, nel 2019, altri 13 nel solo mese di gennaio 2020. E’ il bilancio dell’attività della Polizia di Frontiera nel territorio intemelio. I numeri di un anno di lavoro sono stati illustrati a margine della conferenza stampa indetta per rendere noto il risultato dell’operazione “Sciarun”, conclusasi all’alba di oggi con dieci arresti.

13.339 uomini e donne impiegati in un anno, con 5899 pattuglie, di cui 23 miste. 100.027 le persone identificate nel 2019, di cui 56.633 stranieri; 23.220 veicoli controllati.

«Significativo il dato delle persone arrestate – dichiara il dirigente del settore Frontiera, Martino Santacroce -. Sono 23 in più rispetto all’anno precedente». A incidere maggiormente sono gli arresti su ordine dell’autorità giudiziaria: 66. Seguono quelli per immigrazione clandestina: 62. Poi i 16 per falso documentale, 14 transfrontalieri e 12 passeur. Tra gli altri reati che hanno portato all’arresto: evasione (10), spaccio di stupefacenti (4), violenza, oltraggio, resistenza e lesioni (3), rapina (3), false attestazioni a pubblico ufficiale (2), ricettazione (1).

Numerosi anche i sequestri. Per quanto riguarda gli stupefacenti, sono stati 130 gli ovuli di droga sequestrati, contenenti principalmente eroina (778,28 grammi) e cocaina (682,15). Sequestrati anche 12 veicoli, 51 documenti tra falsi e contraffatti e 2700 euro in contanti.