Ventimiglia inaugura l’estate con il ritorno della Battaglia di Fiori. Tema: l’amicizia con Monaco e i Grimaldi

Ventimiglia. Grande ritorno a celebrare l’estate ventimigliese. Il 20 e il 21 giugno, per le strade della città di confine, sfileranno i dieci carri infiorati con la tecnica a mosaico, per la 51esima edizione de “La Battaglia di Fiori”: evento clou organizzato da Ventimiglia fino al 2012 e poi interrotto per diversi motivi tra cui la mancanza di fondi. Tema dell’evento sarà l’amicizia tra il principato di Monaco e Ventimiglia, che avrà il suo apice a inizio luglio con l’inaugurazione del porto realizzato dalla società monegasca “Ports de Monaco”.

«Ritorna la Battaglia di fiori che da anni è stata accantonata per motivi diversi – annuncia entusiasta il sindaco Gaetano Scullino -. Il mio ringraziamento va in primis alla compagnia carristi e a tutte le persone che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento. Lo avevamo promesso in campagna elettorale, ma come avevamo detto, se dobbiamo ripartire dobbiamo farlo alla grande. E così sarà».

Madrina d’eccezione dell’evento sarà Miss Italia 2019 Carolina Stramare.