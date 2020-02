Ventimiglia. Un calore immenso ha accolto il campione di handbike Saverio di Bari che ha incontrato gli studenti delle classi prime della Scuola Media Cavour a Roverino.

Tante emozioni, tanta positività e soprattutto tanta partecipazione, attenzione e condivisione da parte dei giovani alunni. Saverio ha raccontato con umiltà e passione la sua storia di uomo e di atleta, soffermandosi su aspetti particolari che legano indissolubilmente lo sport e la vita, come ad esempio porsi degli obiettivi, non mollare mai davanti alle difficoltà, mettersi in gioco e cercare di superare i propri limiti.

Ovviamente tutto questo non avviene per caso ma i risultati arrivano quando si ha voglia di fare, quando ci si impegna al massimo nelle cose che si fanno. La passione e l’impegno ci devono guidare per realizzare i nostri sogni, come studenti, atleti, persone. Si è poi riflettuto anche sui valori universali dello sport come la fratellanza e l’amicizia e come l’attività sportiva può essere uno strumento per veicolare le conoscenze visto che dà agli atleti la possibilità di viaggiare e conoscere il mondo.

Saverio ha poi portato agli studenti e ai docenti presenti anche una forte testimonianza di come le abilità personali possano superare la disabilità e vivere la propria esistenza pienamente, aldilà dei propri limiti. Infine si è parlato anche di abbattimento delle barriere architettoniche e di come sia importante la sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni e della popolazione per consentire a tutti una migliore qualità della vita.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito della Settimana Sport e Salute dell’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia grazie all’impegno della dirigente scolastica Antonella Costanza. La lezione odierna, coordinata dalla responsabile di plesso professoressa Antonella Iannucci, è stata un modo emozionante e coinvolgente di fare scuola

sottolineando ancora una volta l’importanza dello sport come strumento di educazione alla cittadinanza e al rispetto.