Ventimiglia, conferenza di Dario Peirone su “Israele – la startup nation”

Ventimiglia. Una lezione-conferenza tenuta dal prof. Dario Peirone è andata in scena presso la Biblioteca Aprosiana nel tardo pomeriggio di lunedì 3 febbraio sul tema “Israele – la startup nation” con l’introduzione e prime domande da parte di Lidia Naso, vice presidente dell’Associazione culturale Italia-Israele.

Il dott. Peirone, docente di economia e gestione delle imprese presso l’Università di Torino, avvalendosi di opportune “slide” (diapositive) ha spiegato con tanto di dati statistici, come è nata e si è sviluppata la ricerca professionale ed i relativi processi di innovazione tecnologica, la necessità della crescita e occupazione a partire dalla Silicon Valley americana; il ruolo degli Stati, la produttività ed i programmi in diversi settori dalla fibra ottica alle linee ad alta velocità, dalla ricerca in medicina alla guida con il navigatore satellitare.

Non sono mancate le domande e le puntuali risposte del docente. Vale la pena ricordare che nel corso della grande Expo a Milano del 2015, nello stand di Israele fu evidenziato, fra l’altro, il progetto realizzato in Terra Santa per utilizzare al meglio le scarse risorse idriche presenti e indispensabili per l’agricoltura che rimane il settore primario per l’alimentazione e la tutela dell’ambiente.

(foto E.Raneri)