Ventimiglia, comitato Magliocca Gallardi avvisa popolazione: «Ladri in azione a Seglia»

Ventimiglia. La scorsa notte ladri hanno svaligiato due villette in via Garian a Seglia. Sono state prese di mira una casa disabitata e una abitazione i cui inquilini non erano presenti al momento del furto. A darne notizia è il comitato Magliocca Gallardi, che invita i residenti a fare attenzione e ad avvisare le forze dell’ordine.

Al momento, però, non risultano denunce.