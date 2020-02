Ventimiglia Calcio, la juniores soffre ma vince a Quiliano

Ventimiglia. Vincono tutte e tre le prime della classe, nel campionato juniores non cambia quindi nulla: il Ventimiglia Calcio resta saldamente al primo posto a 50 punti, seguito da Taggia e Veloce (45).

I granata, impegnati sul campo del Quiliano&Valleggia, non hanno comunque avuto vita facile: i savonesi si sono dimostrati una buona squadra che è riuscita più volte a impensierire Saccani.

Il Ventimiglia non è però andato nel pallone ed è riuscito a portare a casa l’intera posta, espugnando un campo tutt’altro che facile. La partita comincia con due squadre che si affrontano a viso aperto ma sono i padroni di casa ad andare in vantaggio, dopo 20 minuti. Calcio di rigore per il Quiliano, batte Nikolli, Saccani intuisce e respinge ma lo stesso numero 9 savonese piomba sulla palla e insacca. Dopo una decina di minuti Sparma riporta il risultato in pari: 1-1.

Nel secondo tempo il Ventimiglia passa in vantaggio grazie a Scortichini che gira di testa in rete un calcio d’angolo. I granata allungano ancora, realizza Bestagno al termine di una bella ripartenza impostata da Morabito e Sparma. Il Quiliano&Valleggia le prova tutte per riprendere in mano alla partita, in zona Cesarini un tapin vincente di Raffa porta il risultato sul 2-3. Ma non basta.

Quiliano&Valleggia-Ventimiglia Calcio 2-3 Reti: Nikolli ’20, 33′ Sparma, 60′ Scortichini, 78′ Bestagno, 92′ Raffa.

Quiliano&Valleggia: Badu, Vassallo, Naccarato, Alletteo, Battaglia, Massa, Dostuni, Fiori, Nikolli, Berruti, Raffa. A disposizione: Balzano, Botta, Fazzolari, Beccaria, Caruzzo, D’Amico.

Ventimiglia Calcio: Saccani, Sammartano, Micu, Scortichini, Pecoraro, Bestagno, Sparma, Morscio, Verbicaro, Morabito, Fazzari. A disposizione: A.Macrì, Comandè, Maccapani, Cioffi, Carminati, Vinciguerra, Occhipinti, G.Macrì.