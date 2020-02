Ventimiglia Calcio, con la vittoria sull’Atletico Argentina la juniores è in fuga

Ventimiglia. Con la vittoria sull’Atletico Argentina (4-1), la juniores del Ventimiglia Calcio è ormai in fuga. I punti di vantaggio sulla Veloce, bloccata (1-1) dall’Andora, sono diventati 5 anche se non bisogna sottovalutare il Taggia che, a sua volta, ha raggiunto i savonesi a quota 42 punti.

La partita con l’Argentina è cominciata subito in discesa, grazie ad un gol di Addiego al 2′. Otto minuti dopo Morabito fa il bis con un bel tiro da fuori area. A 21′ terzo sigillo granata, realizzato su rigore da Verbicaro. Al 36′ altro penalty, il bomber del Ventimiglia ha l’occasione per la doppietta ma il portiere ospite Falato è bravo a non farsi sorprendere. L’Atletico Argentina raramente si rende pericoloso davanti a Macrì, l’unico a impensierire la difesa del Ventimiglia è Martini. Nella ripresa da segnalare ancora le reti di Fazzari per il Ventimiglia e di Venturini per gli ospiti.

«Tutti noi – commenta il coach Bevilacqua – vogliamo dedicare la vittoria a Manuel, un nostro amico che in questo momento ha qualche problema di salute. Forza Manuel! Una dedica speciale anche per mio zio Giovanni scomparso nei giorni scorsi».

Ventimiglia Calcio-Atletico Argentina 4-1 Reti: 2′ Addiego, 10′ Morabito, 21′ Verbicaro (rig), 65′ Fazzari, 85′ Venturini

Ventimiglia Calcio: A.Macrì, Pecoraro, Micu, Scortichini, Addiego, Bestagno, Scappatura, Morscio, Verbicaro, Morabito, Fazzari. A disposizione: Saccani, G. Macrì, Maccapani, Carminati, Cioffi, Vinciguerra, Comandè, Gandolfi, Sammartano. Allenatore: Bevilacqua

Atletico Argentina: Falato, L.Siccardi, Verrando, Bertini, Chierotti, Sola, Martini, Calzetta, Venturini, Lakhlifi, Garibaldi. A disposizione: Migliano, Caputo, M.Siccardi, El Alami, Sahlaoui. Allenatore: Sassu

(Video di franKone Foto Video)