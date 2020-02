Ventimiglia Calcio, bilancio positivo per le giovanili

Ventimiglia. Ancora un ottimo fine settimana per le giovanili del Ventimiglia Calcio, fine settimana conclusosi con una sola sconfitta, un pareggio e cinque vittorie. Due incontri in programma lunedì (esordienti 2007 e pulcini 2010) sono stati rinviati per allerta Coronavirus.

Gli under 2017 hanno vinto a tavolino con la Villanovese che non si è presentata al Morel. Gli under 16 hanno pareggiato (0-0) in casa del Ceriale, nuova conferma dei progressi dei granata autori di un match sofferto ma ben interpretato. Il Ventimiglia può anche recriminare per un rigore non assegnato a pochi minuti dalla fine. Netta vittoria degli under 15 (5-0) con la Dianese&Golfo, reti di Schittzer, Bacigaluppi, Garbati e Bertone (doppietta).

Buona prova degli esordienti 2008 che si sono imposti (4-1) sulla Dianese&Golfo. I pulcini 2009 hanno invece battuto il Bordighera 2-1, da segnalare la rete di una ragazzina della squadra (Benedetta). Infine i primi calci 2011 hanno avuto la meglio sul Camporosso con un netto 3-0, decisive le reti di Ambesi, Vescovi, Drufovka e Fortunato mentre i 2012 si sono dovuti piegare al Dolceacqua (2-3).

(Video di franKone Foto Video)