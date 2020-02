Ventimiglia Calcio, agli under 17 va il derby con l’Ospedaletti

Ventimiglia. Ancora un buon fine settimana per le giovanili ventimigliesi.

Gli under 17 granata si sono aggiudicati il derby con l’Ospedaletti (3-1), doppietta di Mei e gol di Brogna. Domenica prossima è in cartellone la maxi-sfida con l’Albenga, squadra che condivide il primo posto con il Ventimiglia. Bravi anche gli under 16 che hanno pareggiato (3-3) con la Dianese&Golfo dimostrando grande carattere. Sotto di due reti, i granata sono riusciti – alla fine – a riequilibrare il risultato. Per il Ventimiglia hanno segnato Geretto, Strati e Comi (rigore). Vittoria di misura per gli under 15 con il Pietra Ligure: è finita 1-0, gol decisivo di Marra.

Ed eccoci agli esordienti. I 2007 erano impegnati nel derby con il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ma non l’hanno spuntata: la compagine di Vallecrosia si è imposta 3-2, mentre i 2008 hanno pareggiato nell’incontro casalingo con il Dolceacqua.

Infine una vittoria e una sconfitta per i pulcini. I 2009 granata hanno battuto il PSV Don Bosco (2-1, doppietta di Puzzer, gol di Cannizzaro) mentre i 2010 si sono dovuti piegare al Don Bosco Vallecrosia Intemelia (0-3).

(Video di franKone Foto Video)