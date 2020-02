Ventimiglia, brucia il bosco sopra La Mortola

Ventimiglia. Incendio boschivo in località Bellenda, a Mortola Superiore. Le fiamme sono divampate in una zona impervia intorno alle 12,30. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, volontari della protezione civile e l’elicottero antincendio che ha effettuato diversi lanci d’acqua per domare il rogo.

L’intervento è reso più difficile dal vento, che alimenta le fiamme.

Al momento non risultano abitazioni minacciate dal fuoco.