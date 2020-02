Ventimiglia, a marzo partono i corsi della CRI per diventare volontario

Ventimiglia. Fissate le date per dei corsi, organizzati dal locale comitato della Croce Rossa Italiana, per diventare volontario di pubblica assistenza.

La presentazione sarà il prossimo 12 marzo alle 18 e l’inizio è previsto per sbato 14 , stesso mese, alle 15. Le lezioni si terranno nella sede della CRI in via Dante Alighieri 16.

Per info telefonare al 0184232060 o andare sul sito www.gaia.cri.it