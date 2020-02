Vallecrosia, tir travolge motociclista al semaforo di via Roma

Vallecrosia. Tragedia sfiorata in via Roma a Vallecrosia, all’impianto semaforico davanti alle scuole Doria, all’angolo con via San Rocco. Intorno alle 11 un tir fermo al semaforo ha travolto il motociclista fermo davanti a lui. Il conducente del mezzo pesante è ripartito allo scattare del verde, senza accorgersi della presenza della moto.

Fortunatamente il camionista è riuscito a fermarsi prima di investire il motociclista caduto a terra. L’uomo, che lamentava dolore a una gamba, è stato soccorso dalla polizia locale, accorsa immediatamente sul posto, e da un equipaggio della Croce Azzurra.