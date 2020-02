Vallecrosia, sul lungomare torna il Carneval’ape

Vallecrosia. Domenica 23 febbraio sul lungomare torna il Carneval’Ape, una sfilata di apecar allegoriche, giunta alla sua seconda edizione. L’evento avrà inizio alle 14:30 e vedrà la partecipazione di tante realtà locali e di altri Comuni.

«Sono contenta per l’aumento di adesioni all’iniziativa promossa dal nostro Comune – sostiene l’assessore Patrizia Biancheri - voglio ringraziare le varie realtà che hanno deciso di partecipare alla nostra festa: il Comune di Camporosso e quello di Valloria, che hanno deciso di aderire con entusiasmo e le varie associazioni che stanno lavorando con impegno e passione: i pescatori del lungomare, la Protezione Civile, gli amici del lungomare, il borgo antico, l’Associazione balestrieri di Ventimiglia, un gruppo di commercianti di Vallecrosia, La mia città, l’Oratorio Don Bosco e l’Oratorio San Rocco. Il contributo di tutti è fondamentale per la buona riuscita di iniziative importanti per la nostra città e per la nostra comunità».