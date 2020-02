Successo

Vallecrosia, sport e beneficenza al “6° Chicco Bedini Memorial” fotogallery

Evento organizzato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi per raccogliere fondi per l'acquisto di un cane guida per persone ipovedenti











Vallecrosia. E’ stato un bel pomeriggio di sport dedicato alla beneficenza quello organizzato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi all’oratorio Don Bosco con il torneo di calcio balilla in memoria di Chicco Bedini. All’evento, finalizzato alla raccolta fondi per l’acquisto di un cane guida per persone ipovedenti, hanno partecipato oltre 50 persone. di 11 Galleria fotografica 6° Chicco Bedini Memorial







Gli organizzatori ringraziano per il sostegno e la sponsorizzazione ricevuti la Banca di Caraglio Filiale di Bordighera, l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia e l’Associazione Amici di Marco De Fecondo Onlus di Imperia. Ecco il podio: al primo posto, la coppia Goracci/Ferrandini al secondo posto, la coppia Guglielmi/Russo al terzo posto, la coppia Boeri/Valentino