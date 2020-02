Vallecrosia. Oggi, presso il ristorante da Erio, ha avuto luogo la prima di una serie di iniziative volte a ridurre lo spreco alimentare messe in atto dal Comune in collaborazione con Caritas e Scuola della Pace di Ventimiglia.

Oggi, infatti i ragazzi delle scuole di vario ordine e grado, hanno pranzato presso il ristornate da Erio, senza portare il buono pasto, ma generi alimentari, chi un pacco di pasta, chi di farina etc. Ai ragazzi sono stati serviti gli alimenti che il ristorante ha proposto lo scorso fine settimana.

«Un’iniziativa dall’alto valore educativo per i nostri ragazzi – sostiene il vicesindaco Marilena Piardi – che apre una settimana di iniziative volte a contrastare lo spreco alimentare e di medicinali. Il Comune di Vallecrosia ha risposto ad un’appello della Regione Liguria rivolto ai Comuni per limitare questa piaga, che, oltre a generare spreco, determina un quantitativo maggiore di rifiuti. Durante la settimana contro lo spreco alimentare, che va dal 3 al 9 febbraio, invitiamo i cittadini di Vallecrosia a partecipare ad una raccolta solidale di beni alimentari e di medicinali, che potranno essere consegnati presso i servizi sociali di Vallecrosia, in via colonnello Aprosio 318, il martedì ed il giovedì dalle 10 alle 12:30.

Partendo da questa iniziativa abbiamo anche chiesto alle varie attività che somministrano alimenti sul territorio Comunale, la possibilità di consegnare ad un’associazione senza scopo lucro gli avanzi, al fine di farli pervenire alle realtà che si occupano di somministrare i pasti ai bisognosi. Alcune di queste hanno già aderito con entusiasmo. L’Amministrazione comunale ringrazia queste attività produttive ed i volontari, che rendono possibile il concretizzarsi di questo circolo virtuoso».