Vallecrosia. In occasione della Festa della Madonna di Lourdes e della Giornata Mondiale di preghiera per gli ammalati, la parrocchia di San Rocco dedicherà la santa messa di martedì 11 febbraio alle 18 alla comunità cinese del nostro territorio e alle loro famiglie e amici coinvolti nell’epidemia di Coronavirus in Cina.

«San Rocco risana gli appestati – Comunità che prega, guardando questo dipinto di Tintoretto realizzato nel 1549, conservato nella chiesa di San Rocco a Venezia, mi è venuto in mente, nella concomitanza della festa della Madonna di Lourdes tanto invocata come Salute degli infermi, di invitare la nostra comunità di San Rocco, patrono della città di Vallecrosia nonché degli appestati, ad unirsi in preghiera per chiedere alla Beata Vergine Maria e a San Rocco la grazia della guarigione per i tanti fratelli cinesi e non e in particolare per la Cina tanto provata da questo virus, “ questa peste”, chiamato Coronavirus – dichiara don Antonio, parroco di San Rocco e vicario foraneo del Vicariato di Val Nervia – Bordighera - Invito tutti martedì 11 febbraio, giorno della festa della Madonna di Lourdes e Giornata Mondiale di preghiera per gli ammalati, ad unirsi in preghiera durante la santa messa che verrà celebrata alle 18 presso la nostra chiesa parrocchiale di San Rocco».

«Un pensiero di vicinanza e affetto verso i tanti cinesi che a Vallecrosia e dintorni vi lavorano e i tanti che si sono inseriti nel contesto locale – dice – Ho riscontrato una bella adesione di solidarietà da parte del nostro sindaco Armando Biasi e dell’Amministrazione comunale che hanno aderito a partecipare a questo momento di preghiera e umana solidarietà.

Chiediamo anche l’intercessione di San Giovanni Lantrua, santo della nostra chiesa locale di Molini di Triora, martire in terra cinese a Macao nel lontano 1816 di cui la festa liturgica ricorre il 7 febbraio, giorno del suo martirio. La forza della preghiera diventi sostegno per coloro che vivono momenti di sofferenza, premio eterno per coloro che sono morti a causa di questo virus e consolazione per le persone provenienti dalla Cina. Solo uniti e solidali potremo dire al mondo d’oggi che davvero la sofferenza e la prova altrui ci interessa e non possiamo rimanerne indifferenti; siano di monito anche per noi le parole della Genesi dove Dio rivolgendosi a Caino gli domandò: “ che ne hai fatto di tuo fratello?”».