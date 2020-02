Una Pallamano Ventimiglia straordinaria espugna il campo del Toulon

Ventimiglia. Una partita che sarà ricordata per lungo tempo, quella disputata dalla Pallamano Ventimiglia(Liguria Handball), sabato sera a Toulon.

Con una formazione ridotta a solo 8 giocatori, causa indisponibilità e problemi di salute, i ragazzi di Malatino e M’Bouta, hanno giocato una gara con grande carattere e con i valori che questo magnifico sport insegna.

I ventimigliesi, hanno da subito fatto vedere agli avversari che volevano giocare le loro carte al massimo, senza mai mollare in alcuna situazione di gioco e dimostrando una determinazione ed una voglia di fare risultato che alla fine ha fatto girare la gara in loro favore.

Da segnalare la superba prestazione del portiere Paolo Rossi che ha fornito una prova eccezionale, con ben 18 parate effettuate, ma tutta la squadra è stata encomiabile per impegno e per carattere. Con questa vittoria il Ventimiglia, si conferma in testa al Campionato ed elimina forse in maniera definitiva, una seria rivale per la vittoria finale.

«Una partita che ci ricorderemo per tanto tempo; i ragazzi sono stati fantastici, hanno dato tutto e non hanno mai mollato neanche per un attimo, tenendo una concentrazione sempre alta ed una motivazione costante, per il raggiungimento di un risultato positivo. Alla fine questi sono stati gli ingredienti fondamentali che hanno permesso una prestazione eccellente dei nostri ragazzi.

II nostro portiere Rossi è stato eccezionale, ma tutta la squadra ha fornito una prestazione importante, tanto che tutti i presenti a fine gara, ci hanno dedicato un grande applauso e dei sinceri complimenti. Vincere a Toulon, è per noi un motivo di grande orgoglio e dimostrare che anche le squadre italiane sanno giocare a Pallamano, è per noi la più grande soddisfazione. Sabato prossimo ancora una trasferta difficilissima a Manosque; se ripetessimo il risultato di oggi, sarebbe un passo importante per il proseguo della stagione» – dice la Pallamano Ventimiglia.

Tabellino della gara:

Toulon Handball – Pallamano Ventimiglia(Liguria Handball) 25-24(p.t. 11-11)