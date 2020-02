Sanremo. Un sanremese cucina a “La Prova del cuoco”, il programma culinario condotto da Elisa Isoardi.

Marcello, nella puntata odierna, ha preparato insieme al cuoco del pomodoro rosso tortelli di stracchino e bieta con nocciole croccanti come primo e alette di pollo fritte alla paprika con purea di mele per secondo.

«Cosa succede il giorno prima del Festival a Sanremo?» – chiede Elisa Isoardi al sanremese. «Il giorno prima c’è la rincorsa alla ricerca del cantante, in particolare in quale albergo risiede per cercare di fare una foto o avere un autografo» – risponde il sanremese.

Marcello ha colto l’occasione per consegnare, da parte del Comune di Sanremo, un bouquet realizzato con i meravigliosi fiori sanremesi alla conduttrice, che ha ringraziato il sindaco Alberto Biancheri per il generoso e apprezzato gesto.

Ancora una volta Sanremo e i suoi fiori sono stati protagonisti in un programma di Rai Uno.