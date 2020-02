Un post oltraggioso sul profilo della società levantina infiamma la sfida Sestri Levante Imperia

Imperia.Un post oltraggioso contro l’Imperia apparso sulla pagina Facebook del Sestri Levante anima la vigilia della partitissima Sestri Levante -Imperia in programma domani al “Sivori“.

«Tutti allo Stadio! Cacciamo l’invasore» recita lo slogan che invita i tifosi levantini ad andare in massa allo stadio e fin qui nulla di male. Ma sulla scritta Imperia appare una immagine inequivocabile: la figura stilizzata di escrementi con tanto di mosche che girano intorno. Sicuramente una caduta di stile forse non voluta e stigmatizzata sul profilo ufficiale dell’Imperia con un «no comment».

Dal capoluogo domani mattina partiranno alla volta di Sestri Levante due pullman, uno organizzato dalla società di piazza d’Armi e uno degli Ultras, oltre a un torpedone di auto.

La partita già calda per il solo punto che divide le due squadre in classifica (Sestri Levante 47, Imperia 46) nel campionato di Eccellenza si arricchisce di altri spunti di polemica dopo la pubblicazione del post in questione.