Sanremo. Si terrà nei giorni dell’uno e due maggio il “1° Memorial Valerio Bonfante”, torneo di calcio a 5 dedicato al ragazzo scomparso tragicamente nell’estate 2019 .

Le partite del torneo si disputeranno nei campi di Baragallo e Poggio. In quest’ultima frazione, la sera del 2, ci sarà una grande festa di paese, all’insegna della condivisione e della musica, grazie alla partecipazione di

giovani artisti locali. Con il ricavato verrà realizzato un murales commemorativo.

Il memorial è organizzato dall’asssociazione Focus: un gruppo di giovani matuziani, nato con l’intenzione di partecipare attivamente alla vita sociale della città.

Il loro primo progetto, che nasce dal sentimento di affetto e solidarietà dimostrato non solo all’interno del gruppo Focus, ma anche tra molti altri giovani sanremesi, a seguito di una drammatica vicenda.

Nell’estate del 2019, un giovane ragazzo (21 anni) di Sanremo è venuto a mancare: Valerio Bonfante. Proprio

dai suoi compagni di classe, due dei quali appartenenti a Focus, è nata l’idea alla base del progetto, che ha in

breve tempo entusiasmato tanti ed ottenuto il gentile appoggio dei rappresentati comunali: «Valerio è sempre

stato appassionato di graffiti, dunque vorremmo realizzare un murales proprio in sua memoria – fanno sapere quelli della Focus – ritraendo uno dei suoi lavori (il suo marchio artistico, visibile sui volantini dell’evento), su una struttura della nostra città: la Nuova Stazione ferroviaria, desiderando al contempo di abbellire e rivitalizzare una struttura di tale importanza. Il lavoro di Valerio sarà inoltre ampliato, per decorare la buona porzione di muro a disposizione, grazie al lavoro effettuato dai ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo che hanno accettato l’invito a collaborare».

Il murales verrà realizzato da un writer professionista, Maurizio Jori.

«Dobbiamo ringraziare di cuore le entità commerciali locali per il sostegno fornitoci in qualità di sponsor e

l’associazione Acli per la disponibilità dimostrata, come pure l’Amministrazione Comunale per aver non solo

accolto positivamente la proposta, ma anche, e soprattutto, per averci appoggiati durante le varie fasi

relative ai necessari passaggi burocratici – spiegano i ragazzi della Focus, che aggiungono – Confidando nella buona riuscita del progetto, invitiamo allora ufficialmente alla partecipazione chiunque voglia unirsi all’affezionato ricordo di un grande amico nonché giovane concittadino, ricordando in più che proprio il contributo di ciascuno sarà necessario per la completa realizzazione del progetto».