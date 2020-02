“Un caffè con…” Gianni Berrino: «Presto un focus promozionale sulla Riviera dei Fiori con gli operatori francesi»

Sanremo. “Un caffè con…” l’assessore regionale ai Trasporti, Turismo e Politiche per il Lavoro Gianni Berrino. Nuovamente ospite dello spazio condotto da Diego David, l’esponente di Fratelli d’Italia fa il punto sulle prossime regionali di maggio e sulle iniziative in cantiere.

Tra di esse l’organizzazione di un meeting in Francia con gli operatori d’oltralpe per rilanciare la promozione del Ponente ligure.

(Ascolta l’intervista completa nel video di Riviera24.it)