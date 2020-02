Ultimo atto del Ponente Film Festival, a Bordighera la premiazione del concorso Critici in Erba

Bordighera. Ultimo atto del 15º Ponente Film Festival. L’obiettivo primario sarà la diffusione della cultura cinematografica presso i più giovani. Già protagonisti delle proiezioni mattutine a loro dedicate, gli studenti hanno accolto in tanti, e con entusiasmo, la possibilità di cimentarsi in un testo per il concorso “Critici in Erba”.

Domani la premiazione dei più “meritevoli”, anche se un riconoscimento andrebbe davvero a tutti, per l’impegno.

La cerimonia si svolgerà il 14 febbraio, alle 11, presso la chiesa Anglicana di Bordighera, alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito, e dell’assessore Stefano Gnutti, che fin dal primo momento hanno sostenuto la Decima Musa in questa iniziativa.

Saranno consegnati 17 premi, a studenti delle scuole primarie e secondarie di 1º e 2º grado di Sanremo, Coldirodi, Ospedaletti, Vallecrosia, Bordighera e Ventimiglia.