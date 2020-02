Tunnel di Tenda, terminati lavori di manutenzione nella galleria

Tenda. Sono stati ultimati con un giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori gli interventi di manutenzione all’interno del tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”.

Completati gli interventi in programma, questa notte il tunnel di Tenda sarà regolarmente percorribile in entrambe le direzioni.

