Trading Online, guida di EdilBroker.it al nuovo settore investimenti

Il web ci stupisce sempre con nuove grandi innovazioni. Di recente, una delle opportunità più apprezzate dal pubblico è stato il trading online. Nato diversi anni or sono, il trading svolto in rete ha preso sempre più piede tra chi cerca forme alternative di investimento.

In Italia, sono nati diversi siti che parlano del fenomeno e offrono guide pratiche a chi intende avventurarsi in questo settore che appare come un vero e proprio universo di nozioni tecniche e strategie di investimento da apprendere.

Uno dei principali siti che in Italia affronta l'argomento offre spiegazioni facilmente comprensibili a chiunque si cimenti nel settore e cerchi approfondimenti sul trading online.



Trading online: come funziona?

Cerchiamo di introdurre l’argomento a partire da un mercato molto conosciuto e apprezzato: l’azionario che ci permetta di capire come funziona il trading in linea generale.

Una quota di azioni è fondamentalmente un piccolo pezzo di una società. Gli azionisti – persone che acquistano azioni – investono nel futuro di una società fintanto che possiedono le loro azioni. Il prezzo di un’azione varia a seconda delle condizioni economiche, della performance dell’azienda e dell’atteggiamento degli investitori.

Come si facevano negoziazioni in passato

La prima volta che una società offre le proprie azioni in vendita al pubblico viene definita un’offerta pubblica iniziale (initial public offering – IPO), nota anche come “going public”. Quando un’azienda realizza un profitto, può condividere quel denaro con i suoi azionisti emettendo un dividendo.

Un’azienda può anche salvare il suo profitto o reinvestirlo apportando miglioramenti all’attività o assumendo nuove persone. Le azioni che emettono dividendi frequenti sono azioni di reddito. Le azioni delle aziende che reinvestono i loro profitti sono azioni di crescita.

I broker acquistano e vendono azioni attraverso una borsa, facendo pagare una commissione per farlo. Un broker è semplicemente una persona che è autorizzata a negoziare azioni attraverso la borsa. Un broker può essere sul piano di negoziazione o può effettuare operazioni di trading per telefono o per via elettronica.

Una borsa è come un magazzino in cui la gente compra e vende azioni. Una persona o un computer deve abbinare ogni ordine di acquisto a un ordine di vendita e viceversa.

Alcune borse funzionano come le aste in un vero e proprio piano di negoziazione, mentre altre abbinano gli acquirenti ai venditori per via elettronica. Alcuni esempi delle principali borse valori sono:

● La Borsa di New York, che negozia le azioni all’asta su un piano di negoziazione

● Il NASDAQ, una borsa valori elettronica

● La Borsa di Tokyo, una borsa valori giapponese

● Le Borse mondiali hanno un elenco delle principali borse.

Oggi il trading si può fare online

Quando si acquistano e vendono azioni online, si utilizza un broker online che prende in gran parte il posto di un broker umano. Si usano ancora soldi veri, ma invece di parlare con qualcuno di investimenti, si decide quali azioni comprare e vendere, e si richiedono le operazioni di compravendita da soli.

Alcuni broker online offrono consigli e formazione con eBook e altri strumenti di formazione. Non si tratta dunque delle vecchie concezioni come quelle bancarie dove investitori e intermediari vivevano come due entità separate e dove non c’era mai alcun tipo di assistenza.

Oltre all’azionario altro mercato molto importante su cui si può investire nel settore trading online è il Forex che in realtà in rete ricopre un ruolo molto più preponderante rispetto ai mercati azionari grazie alle grandi oscillazioni di prezzo che genera ogni giorno. Il Forex è inoltre un mercato aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.