Torino-Sampdoria, il settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia partecipa alla sfilata pre partita

Vallecrosia. Nuova avventura per il settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. I 2008, 2009 e 2011 domani andranno a Torino dove dalle 13 affronteranno le squadre giovanili granata. Successivamente parteciperanno alla sfilata che si terrà prima di Torino-Sampdoria. La partita inizierà alle 18 all’Olimpico Grande Torino.

Domenica 9 febbraio i biancorossi andranno invece a Orbassano per partecipare alla 20° “Academy Cup Orbassano”. I 2009 a 7 scenderanno in campo contro Valle Po, Morevilla e Torino Fc. I 2008 a 9 invece affronteranno C. Schiaffino, Cossato e Torino Fc, mentre i 2011 a 5 giocheranno contro Orbassano, Carmagnola, Torino Fc e Vicus.

«Saranno due giorni ricchi di emozioni per i nostri ragazzi – dichiara la società – Sarà una meravigliosa esperienza per tutti i nostri giovani calciatori».