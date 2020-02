Imperia. Chiuso l’atteso vertice a palazzo civico tra la delegazione di Forza Italia guidata da Giorgio Mulè e il sindaco Claudio Scajola.

Chi si aspettava che l’ex Ministro schierasse le sue truppe a fianco di Forza Italia per le prossime regionali è rimasto deluso. «Siamo stati qua per riannodare i fili di una storia – ha detto Giorgio Mulè – Con Scajola ci siamo confrontati su quello che serve alla Liguria, a partire dalle infrastrutture. La condanna di Scajola? Siamo garantisti e solo una pronuncia di primo grado quindi non è certo per noi non costituisce un ostacolo».

«Quando qualcuno bussa alla tua porta è meglio aprire – ha detto il sindaco Claudio Scajola all’uscita del suo ufficio – In politica vedo molta pressione. Il panorama italiano vivrà ulteriori cambiamenti»

Il coordinatore regionale Carlo Bagnasco ha dato appuntamento alla conferenza stampa del neo segretario provinciale Simone Baggioli, che avrebbe dovuto tenersi oggi per la presentazione dei nuovi quadri azzurri sul territorio in provincia ma è stata rinviata.